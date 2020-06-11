Молодежь пригласили к участию в конкурсе

Приближается День молодежи, а это значит, что нас ждет всплеск активности. Конечно, не в реальной жизни, а в интернете. Но в любом случае празднику быть. Янинский КДЦ тоже не остался в стороне и решил пригласить молодые таланты к участию в фестивале-конкурсе «WOW 2.0».

В прошлом году аналогичный фестиваль уже отгремел в Кудрово. Именно там отмечали День молодежи–2019. В этом году поменялся формат проведения, но точно не основная цель: помочь самовыражению творческих людей. Участвовать можно как в составе коллектива, так индивидуально. Молодым людям предложили исполнить песню, продемонстрировать хореографический номер, представить стихотворение или музыкальную композицию собственного сочинения, а также снять видео на тему «Мы – молодежь!». Итоги конкурса будут подведены в день празднования.

Екатерина Королева