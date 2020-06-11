Дрозденко обратился к Путину с просьбой о финансировании строительства областной детской больницы

Во время рабочей встречи, проходившей в онлайн-формате, губернатор Ленинградской области обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о софинансировании строительства областной детской больницы.

В настоящее время это медицинское учреждение располагается в Санкт-Петербурге, в здании 1876 года постройки. По оценкам, на строительство нового здания детской поликлиники потребуется 12 миллиардов рублей.

Существующее здание не отвечает современным требованиям для размещения нового оборудования. Детскую областную больницу планируется построить в городе Сертолово. Владимир Путин ответил, что направит вопрос о софинансировании проекта курирующему вице-премьеру правительства России Татьяне Голиковой.