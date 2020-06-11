В Рахье появились рисунки на асфальте

Работники местного Дома культуры решили добавить немного ярких красок в повседневную жизнь и в начале июня объявили о проведении фестиваля рисунков на асфальте «Моя Россия».

Проходит он с 5 по 12 июня. К участию приглашены ребята от 3 до 18 лет. Им предложили вооружиться цветными мелками и разрисовать асфальт в своем дворе. Можно сказать, что фестиваль проходит дистанционно, ведь детям не нужно собираться вместе. Мероприятие приурочено ко Дню России, поэтому и творчество должно отражать тему любви к Родине. Мальчики и девочки изобразили, как они видят нашу страну. Кто-то рисовал флаг, кто-то цветы и деревья, другие же – медведя с балалайкой и самовар. Одним словом, получилось довольно креативно.

После этого участники или их родители должны были сфотографировать свой рисунок и выложить фотографию в официальную группу Рахьинского Дома культуры. Итоги конкурса будут подведены 12 июня.

Екатерина Королева

Фото из группы «ВКонтакте» «Рахьинский Дом культуры»