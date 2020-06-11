В Заневском поселении появится спортивный маршрут для велосипедистов и пешеходов

Представители администрации Заневского городского поселения вместе с геодезистом, проектировщиком и инженером прошли по участку маршрута, который определен для строительства нового спортивного объекта: велодорожки и дорожки для любителей пеших прогулок.

Как сообщается в группе «Заневское поселение», протяженность этого спортивного маршрута – от проспекта Солидарности в Санкт-Петербурге до мемориала танкисту в Новосергиевке. Проходить он будет через парк «Оккервиль».

По ходу маршрута предусматривается и благоустройство: освещение, зоны отдыха со скамейками. Идея создания велодорожки принадлежит главе Заневского поселения Вячеславу Кондратьеву.

Фото группы «Заневское поселение» в соцсети «ВКонтакте»