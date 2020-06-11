Выборы губернатора Ленинградской области состоятся в Единый день голосования

Вчера на 62-м заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты назначили проведение выборов губернатора Ленинградской области на 13 сентября, в единый день голосования. Решение было принято единогласно.

Срок полномочий действующего губернатора Александра Дрозденко истекает в сентябре 2020 года. По закону парламент обязан назначить дату выборов не позднее чем за 90–100 дней до этой даты.

Решение о назначении выборов должно быть опубликовано не позднее чем через пять дней со дня его принятия. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Ленинградской области может производиться со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов.

Кандидаты могут выдвигаться только политическими партиями и их региональными отделениями, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность на территории Ленинградской области. Решение о выдвижении кандидата принимается на съезде политической партии либо конференции (общем собрании) регионального отделения партии.

Не позднее чем через 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, кандидат должен лично представить в Леноблизбирком необходимые для выдвижения документы. После представления этих документов может начинаться сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата. Документы для регистрации кандидата, в том числе подписи депутатов, представляются в Леноблизбирком в период с 20 по 29 июля.

С момента выдвижения кандидат может проводить предвыборную агитацию (встречи с избирателями, изготовление и распространение агитационных материалов). Предвыборная агитация кандидатов в средствах массовой информации в соответствии с законом начинается 15 августа.

Одновременно с губернатором 13 сентября будут выбирать депутата в региональный парламент по Выборгскому одномандатному избирательному округу № 1. Это место освободилось после того, как Владимир Цой занял пост председателя областного комитета по культуре в сентябре 2019 года. Решение о назначении дополнительных выборов в Законодательное собрание Ленинградской области по Выборгскому округу было принято депутатами на внеочередном 63-м заседании сегодня же.

Решение о назначении выборов должно быть опубликовано не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В соответствии с законодательством, период, включающий в себя самовыдвижение кандидата, выдвижение кандидата политическими партиями (их региональными отделениями), а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, составляет 35 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов.

Пять политических партий (их региональные отделения) могут участвовать в дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Ленинградской области без сбора подписей. Это: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко». Иные политические партии для поддержки выдвижения кандидата должны собрать 3% подписей от числа избирателей, зарегистрированных в Выборгском одномандатном избирательном округе.

Законодательное собрание ЛО