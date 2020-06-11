Владимир Сенченко спас тонущего мальчика

Вчера в соцсетях очевидцы рассказали о героическом поступке Владимира Сенченко, который спас тонущего мальчика в одном из водоемов города Сертолово.

Ребенок купался вместе со своим товарищем, но, не рассчитав силы, не смог доплыть до берега и начал тонуть.

«Владимир гулял со своей семьей, когда услышал крики о помощи и издалека бросился на помощь. Он успел и спас ребенку жизнь, – написала в своем паблике местная жительница Алла Фарина, ставшая свидетельницей произошедшего. – Сертолово должно знать своих героев!».

Увидев в соцсетях и новостных лентах сообщения о себе, Владимир поблагодарил всех за теплые слова и выразил уверенность, что на его месте так бы поступил каждый.

«Это не героизм, а просто рука помощи! Думаю, так должно быть всегда!» – ответил скромный герой Владимир Сенченко.

Позже появилась информация, что Владимир увлекается дайвингом, но без маски, ласт и гидрокостюма плавать не любит. В детстве он и сам чуть не утонул, но его спас проходящий мимо мужчина. Спасенного мальчика зовут Никита.

Подготовила Светлана Завадская