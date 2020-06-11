Андрей Низовский пожелал, чтобы мечты выпускников воплотились в жизнь

С окончанием школы выпускников поздравил глава администрации Всеволожского района.

Аттестаты получили 1196 юношей и девушек, из них 84 медалиста – а это больше, чем в прошлом году, несмотря на то что с начала апреля все школы Ленинградской области перешли на дистанционное обучение.

Глава районной администрации отметил, что в условиях карантина в связи с распространением новой коронавирусной инфекции эта мера стала необходимой, и на педагогов легла дополнительная нагрузка.

– Наверное, ребятам такой формат показался даже интересным, а вот учителям, проводившим перед экраном многие часы, пришлось, конечно, непросто. И я хочу поблагодарить педагогов и от себя лично, и от тысяч родителей.

Также Андрей Низовский напомнил, что все медалисты получат специальные премии, как и участники ежегодного «Парада звезд» – победители спортивных соревнований, конкурсов и олимпиад.

– Я поздравляю всех учеников, выпускников, педагогов и родителей с окончанием учебного года! Будьте здоровы и счастливы! Пусть все ваши планы и мечты воплощаются в жизнь!

Подготовила Светлана Завадская