Дорога жизни – символ общей победы народов страны

Ассамблея народов Евразии провела онлайн-конференцию «Дорога жизни – Дорога Воинской Славы» в Ленинградской области.

Представители разных этнических объединений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, общественные организации, органы местной власти приняли участие в онлайн-конференции, посвященной значению ледовой трассы в годы Великой Отечественной войны. На мероприятии рассказали о роли межнационального сообщества в сохранении исторической памяти народа.

– Это только начало большого международного евразийского проекта «Дорога жизни – Дорога Воинской Славы», – говорит руководитель Совета по межнациональному сотрудничеству Ленинградской области, глава Щегловского сельского поселения Юрий Паламарчук. – У нас много интересных инициатив. Однако из-за ситуации с коронавирусом многие мероприятия пришлось отменить. После снятия ограничений в Щеглово на месте дислокации 136-й Гвардейской дивизии состоится открытие этнопарка с Аллеей героев Великой Отечественной войны.

По словам Юрия Паламарчука, такие акции помогают сплочению многонационального народа России.

– В войне победила советская армия, – продолжает собеседник. – Представители разных этносов сражались насмерть и отстояли блокадный Ленинград. Считаю, что Дорога жизни должна стать одним из символов воинской славы, как и Брестская крепость. Сейчас мы вместе снимаем документальный фильм, посвященный защите Ленинграда. Среди наших важных проектов – поднятие со дна Финского залива бронекатера времен Великой Отечественной войны.

Ассамблея народов Евразии в Ленинградской области в начале нынешнего года запустила Вахту Памяти. В рамках мероприятия руководители разных автономий и диаспор рассказывают о своих героях Великой Отечественной войны. Записаны ролики с участием представителей Беларуси, Узбекистана, Ингушетии.

Ирэн Овсепян