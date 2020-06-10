Глава администрации осмотрел дорогу в школу поселка Щеглово

Визит главы администрации Всеволожского района в поселок Щеглово состоялся по просьбе местных жителей. Вместе с главой местной администрации Николаем Казанцевым он побывал на улице Северной, которая от дома 45 и дальше, мимо ЖК «Щеглово Парк» и ЖК «Дом с фонтаном» – представляет собой пока только направление, ведущее к школе.

По итогам проверки было принято решение: местной администрации необходимо подготовить смету, а районная власть будет рассматривать предоставление субсидии на обустройство пешеходной дорожки. На время строительства новых домов дорога будет из щебня. Об асфальте речь может идти только после благоустройства территории вокруг домов. «Надеюсь, после неизбежных бюрократических процедур жителям большого квартала, а главное, школьникам, можно будет сменить резиновые сапоги на повседневную обувь», – подвел итог Андрей Низовский.

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»