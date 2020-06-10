В поселениях начался летний ремонт дорог

В Дубровском городском поселении проводится ремонт участков дорог в частном секторе. Проводится подсыпка щебнем по улицам: Полевая, Дубровская, Средняя, а в пос. Пески – по улице Большая.

Вслед за этим планируется ремонт дорог по улицам: Кленовая, Южная, Зеленая. В ближайшие дни начнутся работы по ремонту участков автомобильной дороги по ул. Томилина.

В рамках летнего благоустройства в Кузьмоловском городском поселении проходит ремонт дорожного покрытия участка улицы Центральной от дома № 18 в деревне Куялово.

Фото пресс-службы администрации МО «Дубровское городское поселение»