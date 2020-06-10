Всеволожский район отметит День России автомарафоном

12 июня состоится Всеволожский районный Автомарафон патриотизма «Россия – Родина моя!». Мероприятие будет посвящено Дню России и приурочено к Году памяти и славы в России и Году Победителей в Ленинградской области.

Марафон включает в себя проезд автомобиля, украшенного по бортам лентой триколор, с установленными флагами России, Ленинградской области и Всеволожского района, с профессиональной озвучкой. Пройдет он по главным улицам и проспектам городских и сельских поселений. Жителей поздравят с праздником, прозвучат песни и стихи о России, о родной земле, о малой Родине.

Праздничный автомобиль пройдет по следующему маршруту:

11.00 МО Сертолово;

12.00 МО «Бугровское сп»;

13.00 МО «Город Всеволожск»;

14.00 МО «Романовское сп»;

15.00 МО «Рахьинское гп»;

16.00 МО «Морозовское гп»;

17.00 МО «Дубровское гп»;

18.00 МО «Свердловское гп».

В городе Всеволожске прибытие автомарафона планируется в 13.00. Автомобиль пройдёт от Колтушского шоссе (у КМБ) по улицам Ленинградской, Александровской, Октябрьскому и Всеволожскому проспектам, с заездом на привокзальную площадь и к памятнику Ленину.

Фото Антона Ляпина из архива