Всеволожский район отметит День России автомарафоном
12 июня состоится Всеволожский районный Автомарафон патриотизма «Россия – Родина моя!». Мероприятие будет посвящено Дню России и приурочено к Году памяти и славы в России и Году Победителей в Ленинградской области.
Марафон включает в себя проезд автомобиля, украшенного по бортам лентой триколор, с установленными флагами России, Ленинградской области и Всеволожского района, с профессиональной озвучкой. Пройдет он по главным улицам и проспектам городских и сельских поселений. Жителей поздравят с праздником, прозвучат песни и стихи о России, о родной земле, о малой Родине.
Праздничный автомобиль пройдет по следующему маршруту:
11.00 МО Сертолово;
12.00 МО «Бугровское сп»;
13.00 МО «Город Всеволожск»;
14.00 МО «Романовское сп»;
15.00 МО «Рахьинское гп»;
16.00 МО «Морозовское гп»;
17.00 МО «Дубровское гп»;
18.00 МО «Свердловское гп».
В городе Всеволожске прибытие автомарафона планируется в 13.00. Автомобиль пройдёт от Колтушского шоссе (у КМБ) по улицам Ленинградской, Александровской, Октябрьскому и Всеволожскому проспектам, с заездом на привокзальную площадь и к памятнику Ленину.
Фото Антона Ляпина из архива