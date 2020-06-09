С 15 июня приступают к работе волонтеры Конституции
1083 человека выразили желание стать волонтерами Конституции, 350 из них уже прошли обучение. Добровольцы будут работать с 15 июня на информационных пунктах в районных центрах Ленинградской области.
Их задача – рассказывать о ходе подготовки общероссийского голосования, о сути поправок в основной закон государства и порядке голосования. Волонтеры Конституции будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Во Всеволожске будут работать три информационных пункта по адресам:
ул. Александровская, 75, корп. 1 – Котово Поле;
Октябрьский пр., д. 85 – Торговый центр «Юбилейный»;
ул. Московская, д. 6 – КДЦ «Южный».