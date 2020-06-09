Пострадавшие от пандемии бизнесмены получат областную поддержку

В полку наименований экономической деятельности (ОКВЭД), подлежащей господдержке, прибыло. Регион расширил перечень еще на четыре вида ОКВЭД.

Теперь поддержку могут получить индивидуальные предприниматели, торгующие косметикой и парфюмерией в специализированных магазинах. В список включили фотоуслуги, деятельность библиотек, архивов, а также некоторых социальных учреждений. Всего на материальную поддержку от государства могут рассчитывать 43 кода экономической деятельности. Повторная выплата коснется всех тех бизнесменов, которые пока еще не возобновили свою деятельность.

– Постановление о расширении ОКВЭД – документ творческий, – недавно заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Постоянно поступают идеи о том, что необходимо добавить тот либо иной код экономической деятельности. Поэтому в перечень постоянно вносятся изменения. Не секрет, что ситуация нанесла ущерб деловым людям.

Отметим, что областное правительство повторно готово проявить заботу и поддержать индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю косметическими и парфюмерными товарами в специализированных магазинах, кроме мыла, в «красной» зоне, к которой относятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский районы. К числу бизнесменов, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки в «зеленой» зоне (Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Волосовский, Киришский районы и город Сосновый Бор), добавили розничную торговлю в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой, обувью и прочими товарами.

– Для оформления выплат необходимо направить заявление по форме в филиал центра социальной защиты населения района почтовым отправлением, – рассказывает индивидуальный предприниматель, владелица маникюрного бизнеса Ирина Кочергина. – Заявление должно быть подписано собственноручно. Через некоторое время на карту поступает материальная помощь. Я получила материальную поддержку как из областного, так и федерального бюджета, всего около 20 тысяч рублей. Это чуть-чуть поправит мое материальное положение.

Ирэн Овсепян