Начался прием заявлений граждан для голосования по месту нахождения

5 июня территориальные избирательные комиссии муниципальных районов, городского округа Ленинградской области и многофункциональные центры начали принимать заявления от граждан, которые планируют проголосовать на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию России по месту своего нахождения (на удобном для гражданина участке для голосования вне зависимости от места его регистрации).

Заявление о желании голосовать не по месту регистрации, а на любом избирательном участке (по месту нахождения) гражданин может подать в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий Ленинградской области, в любом многофункциональном центре (режим работы МФЦ – www.mfc47.ru), а также на официальном интернет-портале государственных услуг www.gosuslugi.ru в период с 5 по 21 июня до 14 часов.

Установлен следующий график приема заявлений в территориальных избирательных комиссиях муниципальных районов, городского округа Ленинградской области: с понедельника по пятницу с 16 до 20 часов, в субботу и воскресенье – с 10 до 14 часов. Адреса и телефоны ТИК – в разделе «Территориальные избирательные комиссии» на сайте Леноблизбиркома.

С 16 по 21 июня до 14 часов заявления о голосовании по месту нахождения можно подать также в любой участковой избирательной комиссии.

При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, а также рекомендуется заранее выбрать участок для голосования по месту нахождения, на котором гражданин планирует голосовать. После подачи заявления гражданина исключают из списка участников голосования по месту регистрации и включают в список по месту нахождения.

Виктория Полякова, пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области