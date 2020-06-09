За два дня выявлено восемь водителей в состоянии опьянения

В минувшие выходные дни сотрудники ГИБДД проводили рейды по выявлению нетрезвых водителей на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Всего было выявлено 8 нарушителей, семь из которых находились в состоянии алкогольного опьянения, один – под воздействием наркотиков.

Двое водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде, будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. В случае если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.