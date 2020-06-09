Губернатор наградил всеволожских школьников за творчество и инициативность

Мария Фащевская и Глеб Булгаков из Центра образования «Кудрово», Анастасия Зубцова – ученица Лесколовского центра образования, ставшие победителями ежегодного областного конкурса видеороликов на антикоррупционную тематику «Мы за честную Россию без коррупции», получили дипломы Губернатора Ленинградской области. Школам, в которых они учатся, подарили профессиональные видеокамеры.

В конкурсе участвовали свыше 740 школьников, которые подготовили 207 видеосюжетов, до регионального этапа дошли 42 работы, из их числа и выбрали победителей.

«Самая важная тема, когда мы говорим про власть всех уровней, государственные и муниципальные учреждения – это тема антикоррупционная. Проведение такого конкурса стало нашей хорошей традицией. Главная его ценность – воспитание подрастающего поколения с сформированным нетерпением к коррупционному поведению как среди детей, так и среди взрослых, воспитание наших детей такими, чтобы само понятие коррупции им было не свойственно. Этот конкурс высоко оценен на федеральном уровне. В 2019 году он стал победителем конкурса лучшей кадровой практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления», – сказал глава региона Александр Дрозденко.