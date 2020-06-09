В девяти поселениях района нет ритуальных служб

Всеволожская городская прокуратура провела межведомственное совещание, посвященное состоянию законности в сфере оказания ритуальных услуг и похоронного дела.

На мероприятие были приглашены представители органов местного самоуправления и правоохранительных органов, которые приняли участие в обсуждении существующих проблем и разработке путей их решения.

Городская прокуратура установила, что девятью муниципальными образованиями района в нарушение требований Федерального закона «О погребении и похоронном деле» до настоящего времени не решен вопрос о создании и деятельности специализированных служб в этой сфере. В адрес глав администраций прокуратурой внесены соответствующие представления.