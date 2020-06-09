Во Всеволожском районе борются с нелегальной рекламой

Известно, что незаконная реклама в полосе отвода автомобильных дорог представляет угрозу для участников движения.

Борьбу сотрудников «Ленавтодора» с нарушителями действующего законодательства прокомментировал пресс-секретарь комитета по дорожному хозяйству ЛО Филипп Мораев: «Начну с того, что дорога – не место для рекламы, и потому сотрудники «Ленавтодора» на регулярной основе проводят рейды и контролируют размещение рекламных объявлений, в частности, вдоль дорог и трасс.

Дело в том, что подобные баннеры создают опасность для водителей. Из-за них не видно дороги, дорожные знаки. Опасней всего, что, отвлекаясь на яркую и назойливую рекламу, водитель может потерять контроль над управлением автомобиля.

В контакте с работниками комитета ГП «Пригородное ДРСУ № 1» уже провело демонтаж более 200 незаконно установленных рекламных объектов, и эта работа будет продолжена. Также сотрудники комитета ведут активную разъяснительную работу с предпринимательским сообществом на предмет соблюдения правил установки рекламных объектов. К нарушителям применяются штрафные санкции.

Пользуясь случаем, призываю сообщать о замеченных нарушениях по телефону: 8 (812) 251-42-84».

Подготовил Владимир Шемшученко