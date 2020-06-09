Биржа труда Всеволожского района расширила перечень общественных работ

Помимо дорожников, к реализации проекта присоединились и аграрные предприятия. Они могут временно трудоустроить граждан в рамках областного гранта. Об этом рассказала и.о. директора Всеволожского филиала Биржи труда Наталья Петрова.

– Мы готовы помочь всем тем, кто лишился дохода из-за эпидемиологической ситуации, – отмечает Наталья Петрова. – Трудоустроиться на общественных работах могут те, кто находится во временном вынужденном отпуске, а также безработные, которые пока не нашли место по специальности. Оплата труда составляет 24 260 рублей в месяц (2 МРОТ). Недавно было подписано соглашение с одним из ведущих агропредприятий Северо-Западного региона. Холдингу требуются сборщики овощей, подсобные рабочие в теплицах, фасовщики и упаковщики овощей, слесари, рабочие по благоустройству территории. Начало общественных работ – 8 июня 2020 года.

За более подробной информацией можно обратиться во Всеволожский филиал Биржи труда. Телефоны «горячей линии» Всеволожского филиала ГКУ ЦЗН ЛО: 8 (813-70) 31-767; 8 950 033-02-75; 8 952 270-44-09; 8 904 330-17-29.

– На сегодняшний день на учете в районе числятся 6500 безработных, – отмечает Наталья Александровна. – В начале года эта цифра составляла всего 500-600 человек. Как показывает статистика, большинство вставших на учет не работали несколько лет, поэтому рассчитывать на выплаты, которые получают пострадавшие от пандемии, не могут. Напомню, что все те, кто лишился заработка из-за эпидемиологической ситуации, получают выплаты как из регионального, так и из федерального бюджета.

Ирэн Овсепян