XV Санкт-Петербургский международный книжный салон прошел в онлайн-формате

Официальную программу 5 июня открыло пленарное заседание «Книжная отрасль в новой реальности: онлайн-трансформация и перспективы ее развития». Президент Российского книжного союза Сергей Степашин, заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор Российской национальной библиотеки Александр Вершинин и другие осветили и обсудили острейшие вопросы, которые сейчас встают перед книгоиздательским сообществом.

В течение трех дней «книжные» мероприятия с нескольких площадок (ТАСС, газета «Петербургский дневник», телеканал «Санкт-Петербург», социальная сеть «ВКонтакте») в режиме реального времени транслировались на ресурсе book-salon.online. Десятки образовательных лекций, презентаций книг и «круглых столов» в режиме реального времени могли увидеть люди, интересующиеся современной и классической литературой. Предложенный формат дал возможность и молодым, и именитым авторам, литературоведам, критикам, издательствам, музеям заявить о своих произведениях и проектах. При этом после завершения всех мероприятий более 30 лекций, презентаций и «круглых столов» постоянно будут доступны всем желающим.

Значимыми событиями можно уверенно назвать виртуальные выставки, подготовленные Всероссийским музеем А.С. Пушкина, и подведение промежуточных итогов поэтического онлайн-марафона, приуроченного к 110-летию со дня рождения Ольги Берггольц. Информация об этом опубликована на сайте государственного мемориального Музея обороны и блокады Ленинграда. Также к юбилею поэта литераторы выпустили второе издание книги «Смерти не было и нет: Ольга Берггольц». Ее автору – Наталье Громовой – удалось дополнить комментарии дневников поэтессы.

К сожалению, в традиционном формате Международный книжный салон пройдет уже в 2021 году.

Владимир Шемшученко