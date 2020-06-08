Фонтан в Дубровке обзавелся красивым кустарником

В 2018 году в Дубровке был модернизирован старый фонтан, разрушенный в 90-х годах прошлого века. От прежнего сооружения осталась только бетонная чаша, ее залили бетоном, добавили гранитные элементы. Верхней точкой фонтана стал каменный желудь, ведь дуб – символ мужества и стойкости защитников Невской Дубровки. Стерегут фонтан львы, их головы обращены к Неве, а за спинами – Дубровка.

Жители любят свою достопримечательность, но для полной ландшафтной гармонии ей не хватало малого – растений. Недавно у фонтана высадили зеленые насаждения. Для этого прекрасно подошел дерен пестролистный. Этот декоративный кустарник красив и весьма неприхотлив, так что станет прекрасным украшением местной достопримечательности. Всего вокруг фонтана бригада добровольных озеленителей 5 июня высадила 60 кустов.

Фото пресс-службы администрации МО«Дубровское городское поселение»