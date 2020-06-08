Со второго этажа дачного дома выпал ребенок

«Уж сколько раз твердили миру…», что надо следить за детьми. Однако снова произошел трагический случай с ребенком. 8 июня АН «Оперативное прикрытие» сообщило, что во Всеволожском районе врачи спасают жизнь четырехлетней девочки, выпавшей из окна с высоты второго этажа.

Несчастный случай произошел накануне вечером в СНТ «Медное Озеро-3». Как всегда, подвела москитная сетка – она лежала рядом с выпавшей из окна девочкой.

По факту случившегося проходит проверка.