Обсуждаем поправки в Конституцию: сохраним историческую правду

Известно, что в соответствии с указом Президента всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля. В числе прочих предлагается внесение в «тело» Конституции поправки о защите исторической правды в следующей редакции: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается» (ч.3 ст.67.1). Нужна ли данная поправка в Конституцию? Почему ее принятие актуально именно сейчас?

Вот что думают об этом представительницы разных поколений: жительница Всеволожска Лариса Владимировна Шемшученко, отметившая 16 мая 90-летие, и Елена Валерьевна Лаврова – директор МАУ «МЦ» «Альфа» Всеволожского района.

Л.В. Шемшученко

– Когда началась Великая Отечественная война, мне исполнилось 11 лет. Из Славгорода (Алтайский край) начали призывать мужчин в ряды РККА и отправлять на фронт. Отца призывали три раза, но всякий раз он возвращался с призывного пункта, принося назад и ложку, и кружку, и нехитрые пожитки в вещевом мешке, – фронту нужен был хлеб, а он работал начальником машинно-тракторной станции… Но не всем моим друзьям и подружкам случилось дождаться своих отцов с войны. Что такое «похоронка», у нас знали все. Мы, дети, работали на полях, выступали перед ранеными в госпиталях…

А потом после школы родители собрали меня в дорогу, и я поехала поступать в Казахский государственный университет в Алма-Ату. Поступила. Там я познакомилась со своим будущим мужем Иваном Ивановичем, который стал студентом исторического факультета. Он воевал, попал в плен и прошел через концентрационные фашистские лагеря. У нас на курсе было много мужчин-фронтовиков. С нами учился и знаменитый в будущем писатель Анатолий Иванов. А после окончания университета мы с мужем были распределены в г. Караганду, где преподавали в школе историю и обществоведение. Он до последнего своего дня (умер в 54 года) рассказывал ученикам о Великой Отечественной войне. Я тоже отдала этому делу 40 лет.

И что же я слышу сейчас? Разве для того деды и прадеды умирали за будущее потомков, чтобы спустя 80 лет какие-то малообразованные, а зачастую и продажные, людишки глумились и издевались над честью защитников Отечества, которым они в подметки не годятся!

Считаю, что мы очень опоздали с принятием этой поправки в Конституцию. Если она не будет внесена, скоро обнаружится, что Рузвельт с Черчиллем в Крыму совещались вдвоем. Никакого Сталина там не было, его аккуратно отрезали из фотографии. Вообще, Британия и США победили во Второй мировой. Вот что будут писать в учебниках. А мы из народа-победителя превратимся в народ-оккупант.

Этого допустить нельзя! Я уже пережила распад СССР. Не хочу пережить распад России. И потому, несмотря на преклонный возраст, 1 июля я в любом случае приду и проголосую за будущее страны.

Е.В. Лаврова

– Молодежный клуб «Альфа» Всеволожского района, которым я имею честь руководить, объединяет 9 патриотических клубов, основной задачей которых является воспитание молодежи в духе любви к Родине.

Сейчас, когда идет искажение исторической правды о нашей стране в целом и о Великой Отечественной войне в частности, мы видим свою задачу в том, чтобы наши молодые люди были вооружены истинной правдой о самой страшной в истории человечества войне, и в итоге – выросли достойными гражданами страны, способными в тяжелый час встать на ее защиту.

Сейчас идет битва за молодежь, поскольку за ней будущее. Именно на нее обрушиваются потоки лжи и клеветы на нашу Великую Победу.

И потому, безусловно, нужно защитить историческую правду о Великой Отечественной войне, приняв поправку в Конституцию, которая исключит любые злокозненные домыслы о нашей Победе.

Подготовил Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина из архива