Здесь проходила переправа через Неву

20 мая началась реставрация памятника-стелы «Переправа», находящегося в 200 метрах юго-восточнее д. Шереметьевка Морозовского городского поселения.

Стела установлена на правом берегу Невы в память о солдатах 3-й понтонно-мостовой бригады инженерных войск Красной Армии, которые в 1943 году, после прорыва блокады Ленинграда, построили в этих местах переправу и железнодорожную линию через Неву, связавшие осажденный город с «большой землей».

Высота стелы 12 метров. Мемориал «Переправа» входит в Зеленый пояс Славы и является объектом культурного наследия Российской Федерации решением Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988.

На мемориальной табличке имеется текст: «Воинам-понтонерам, наводившим здесь мосты через Неву из осажденного Ленинграда на «большую землю» в 1943 г.».

Работы проводятся в соответствии с государственной программой «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» на 2019–2021 г.г. и включены в мероприятия подпрограммы «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия ЛО».

Государственным заказчиком ремонтно-реставрационных работ является Дирекция по сохранению объектов культурного наследия ЛО. Подрядчик – ООО «РСК «Сфера 21 век». Срок окончания работ – 20 ноября 2020 года.

Фото Антона Ляпина