Делегация Заневки увидела на территории МПБО-2 огромную гору отходов

На прошлой неделе на территории мусороперерабатывающего завода в Янино побывала рабочая группа Заневского поселения: глава администрации Алексей Гердий, депутат Евгений Перов, председатель «Зеленого фронта» Сергей Виноградов и общественно активные жители. Этот визит состоялся после долгих переговоров с руководством МПБО-2.

На входе всем делегатам от поселения измерили температуру, выдали каски и оранжевые жилеты. «Экскурсия» проходила по таким объектам, как цех, канализационная насосная станция и площадка временного хранения ТКО.

Перед глазами делегации предстала гора непереработанных отходов. На глазок был сделан вывод, что там складируется тысяч сорок, а может, и больше, тонн мусора. Каждый месяц на завод поступает 5–6 тысяч тонн отходов, а транспортируются ТКО на полигон «Северная Самарка». КНС не справляется с объемами поступающих хозяйственно-фекальных вод, и часть отходов выливается в канаву за территорией МПБО-2. Большую угрозу представляет и свалка рядом с заводом, где ночью горит мусор.

Алексей Гердий назвал завод экологической «миной замедленного действия». «Мы полностью поддерживаем местных жителей в борьбе с данной проблемой, – сказал глава администрации Заневского поселения. – На руководителя предприятия заведено уголовное дело, организацию постоянно штрафуют. Не прекращаются попытки остановить деятельность завода. В ближайшее время вопрос будет поднят на уровне правительства области и Санкт-Петербурга».