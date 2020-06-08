Губернатор обсудил с общественностью проект парка на Песчанке
6 июня состоялась очередная встреча районной администрации с представителями общественности по обсуждению парка на Песчанке, согласия по которому до сих пор нет. Во встрече принимали участие губернатор Александр Дрозденко, Андрей Низовский и Алексей Кондрашин.
Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, пока сошлись на следующем:
лестницы сделают из дерева на сваях;
детская площадка убирается из-под горы и там будет сделана зона тишины, с библиотекой и Wi-Fi;
большая сцена удаляется из проекта, а на ее месте расположится детская площадка для малышей;
будут сделаны набивные дорожки для скандинавской ходьбы;
высажены деревья и кустарники;
для уток появятся домики, которые сделают по краю водоемов;
парковка будет на 50 автомобилей;
снаружи Ледовая арена обшивается деревом, а на ее крыше разместится смотровая площадка с озеленением.
Итог встречи: проект будет дорабатываться с учетом мнения горожан.