Всеволожские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады школьников

Среди призеров Всероссийской олимпиады школьников – семеро выпускников ленинградских школ. Приятно, что в этом почетном списке есть и наши одиннадцатиклассники.

Прекрасные знания по географии продемонстрировали Михаил Петров из Всеволожской средней школы № 3 и Леонид Рахметов из Всеволожского лицея № 1 – у них призовые места. Андрей Одинцов из Всеволожской средней школы № 6 стал призером в олимпиаде по информатике.

В этом году финал Всероссийской олимпиады школьников отменили. Минпросвещения приняло решение автоматически признать призерами заключительного этапа олимпиады только выпускников 11 класса, набравших «проходной балл» для участия в финале.

Остальные финалисты олимпиады, которые не являются выпускниками, получат право участвовать в заключительном этапе олимпиады в 2021 году. При этом повторно проходить школьный, муниципальный или региональный этапы конкурса им не придется.