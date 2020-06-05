Школьникам и студентам расскажут о бизнесе

В ближайшем будущем офлайн-мероприятий точно не предвидится. Еще в марте наступило затишье. На тот момент никто не думал, что режим самоизоляции продлится так долго. За последние несколько месяцев многие стали проводить в интернете еще больше времени.

И это не пустая трата драгоценных минут и часов, ведь в режиме онлайн можно не только общаться и развлекаться, но получать новые знания. В июне стартует целый ряд обучающих мероприятий. Все они станут своего рода подготовкой к форуму «Территория возможностей», который планируется провести в октябре этого года. Организаторами выступают Региональная общественная организация «Центр общественных инициатив «Игра» и Комитет по молодежной политике Ленинградской области.

В прошлом году форум уже проходил в КДЦ «Южный». Тогда он собрал немало активных ребят не только из Всеволожского района, но и из разных уголков Ленинградской области. Они с горящими глазами рассказывали о своих инициативах, общались между собой, слушали выступления спикеров. Одним словом, опыт оказался удачным.

Подготовиться к форуму и приехать на него во всеоружии помогут онлайн-мероприятия, которые планируется проводить все лето. Школьников и студентов приглашают присоединиться. Встречи пройдут с помощью платформы Zoom. Участники познакомятся с технологиями, которые сейчас используются во всем мире для создания и развития IT-продуктов, а также смогут пообщаться с предпринимателями и задать им свои вопросы. Дополнительную информацию и расписание встреч можно найти в группе «ВКонтакте» «Территория Возможностей – бизнес для Молодежи».

Екатерина Королева