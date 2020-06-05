Хотите пить чистую воду – изучите Карту родников

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды, который совпал с Днем эколога в России. Накануне, 4 июня, на площадке «Интерфакс-Санкт-Петербург» прошла онлайн-конференция «Чистые родники – здоровая Балтика». В ней участвовало 12 человек. Это были чиновники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также представители общественных экологических организаций. Они обозначили проблемы, связанные с питьевой водой, и пути их решения.

В процессе обсуждения были названы интересные цифры: в Ленинградской области находится более 25 000 рек длиной от 10 километров. Все они входят в водную систему Балтийского моря. А начинаются они с родников. Общее количество родников в нашем регионе до сих пор неизвестно.

Несмотря на развитую водную систему, население Ленинградской области не полностью снабжено доброкачественной водой, потому что воды в нашей области с каждым годом становятся все более и более загрязненными. Обычно загрязнения водоемов делят по классам опасности. Самый опасный – четвертый класс: это когда в воде найдены нефтепродукты, фенол, медь или железо. Водоемы в Ленинградской области имеют загрязняющие вещества 3 класса. Больше всего мы страдаем из-за нитратов и из-за нарушения микробиологических показателей воды. Мониторинг, который проводили общественные и экологические организации совместно с Северо-Западным ПГО «Росгеология», показал, что более 50% популярных в Ленинградской области природных источников заражено нитратами до 100 мг на литр, в то время как санитарная норма – 45 мг/л.

Почему так произошло? – И вот тут вопрос опять упирается в мусорную реформу. Во время онлайн-конференции председатель комиссии по экологии Законодательного собрания Ленинградской области Николай Кузьмин сообщил, что более 6 000 небольших населенных пунктов Ленинградской области пользуется водой из подземных скважин и из родников. В 60% сельских населенных пунктов вода не соответствует требованиям. Во всех районах Ленинградской области находятся мусорные полигоны. Все они имеют выход к родникам и маленьким речушкам, а речушки стекают в Неву. Санкт-Петербург каждый год вывозит в нашу область 2500 тонн мусора, 700-800 тонн мусора к этому добавляет Ленинградская область. Помимо этого, ежегодно на территории области появляется 2500 самовольных свалок, и мы в состоянии убрать только половину из них. На эти мусорные кучи падает снег и дождь. Вода, пропитавшись отходами, проникает под землю в грунтовые воды. И вся эта грязь в конечном итоге выходит в Неву, в Балтийское море и возвращается к петербуржцам.

Помимо этого за последние годы частники на своих дачных участках пробурили огромное количество скважин, вплоть до 150 метров вглубь. Многими из этих скважин пользуются 2-3 года, а потом их забрасывают, а вход оставляют открытым. И в это отверстие ветер наносит в грунтовые воды всякую грязь.

Еще на конференции прозвучало, что в Ленинградской области поступает много жалоб на фермеров. Сельхозпроизводители сбрасывают стоки с ферм прямо в ручьи. У них есть большая проблема с навозохранилищами, и на многих фермах навоз хранится в огромных кучах под открытым небом, что способствует проникновению в подземные воды вредных микробиологических частиц.

Поэтому бороться за чистоту воды надо только совместными усилиями. Если в настоящее время федеральные структуры следят только за качеством той воды, которая поступает в дома, то надо поменять мышление и начать следить за содержанием водосборных площадей. Помните простое правило: «Все, что на поверхности земли, попадает в грунт».

Некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. Недавно Северо-Западное ПГО «Росгеология» совместно с общественной организацией «Друзья Балтики» развернули проект по ликвидации скважин. Согласно этому проекту за три года должны быть закрыты 50 скважин на территории Северо-Западного региона. Но это – капля в море.

В течение последних трех лет «Сообщество питерских блогеров» и медиахолдинг «Комсомольская правда» совместно с экологами осуществили проект «Родники Ленинградской области». Им удалось провести экологическую экспертизу 375 природных источников. Причем выбирались только те источники, которые жители Ленинградской области массово используют для питьевой воды. Большинство из этих родников оказались непригодными. На основе проведенных анализов на сайте https://rodniki.kp.ru/ была опубликована интерактивная карта «Родники Ленинградской области». Теперь ее может посмотреть каждый. И, к сожалению, на этой карте указано, что многие родники, которые популярны у жителей Всеволожского района, помечены черным флажком. То есть, вода в них раньше была хорошей, а ныне не соответствует нормам по химическому составу. Сюда можем отнести источники возле поселка Углово, возле больницы в Ириновке, где по традиции выстраиваются очереди, а также – родники в микрорайоне Бернагрдовка и в Щеглово, два родника возле Кавголовского озера. Воду из этих источников можно использовать только для стирки и мытья посуды. Зато синим флажком на карте обозначены источники в поселках Новое Девяткино, Рапполово, Вартемяги, Сярьги. Синий флажок обозначает, что воду пить можно, но на всякий случай ее лучше вскипятить. Есть еще на карте серые флажки, которые обозначают, что здесь находятся родники, но они еще не обследованы.

Карта оказалась настолько популярной, что в этом году проект продолжили. Только теперь у него новое название: «Чистые родники – здоровая Балтика». Карта будет обновляться, в этом может принять участие каждый житель. На карте можно обозначить свой родник, и есть надежда, что именно к нему впоследствии будет организована экологическая экспедиция.

Но пока такая экспедиция не приехала, следует напомнить, что пить воду из открытых и подземных источников в наше время можно, к сожалению, только после экспертизы. При этом надо иметь в виду, что вода – это почти что живой организм. Она очень восприимчива к состоянию окружающей среды, и ее состав меняется каждый день. Еще вчера мы считали источник целебным, сегодня он может принести вред здоровью. В идеале желательно проводить экспертизу каждый год: весной и осенью.

И, конечно же, самое главное, – не мусорить вокруг себя. Пора уже вести себя как культурные, а не как первобытные люди. И – повышать экологическую грамотность.

Людмила Однобокова

Фото автора

На снимке: ветви деревьев на берегу Финского залива обмотаны обрывками туалетной бумаги, которую наши люди привыкли выбрасывать в унитаз. А потом эта бумага засоряет Балтийское море, приливом выбрасывается на берег и уничтожает деревья