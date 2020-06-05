Продолжается благоустройство парка в Романовке

Парк в поселке был заложен в далеком 1967 году по инициативе и под руководством директора совхоза и жителя поселка Василия Смирнова. В прошлом году рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» там были удалены больные деревья и кусты, обустроены парковые дорожки и парковочные места, проведено наружное освещение и установлено ограждение по периметру парка.

В настоящее время подрядная организация осуществляет завершающие работы по озеленению парка, установке малых архитектурных форм, оборудованию детских и спортивных площадок.

Владимир Шемшученко