Продолжается благоустройство парка в Романовке
Парк в поселке был заложен в далеком 1967 году по инициативе и под руководством директора совхоза и жителя поселка Василия Смирнова. В прошлом году рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» там были удалены больные деревья и кусты, обустроены парковые дорожки и парковочные места, проведено наружное освещение и установлено ограждение по периметру парка.
В настоящее время подрядная организация осуществляет завершающие работы по озеленению парка, установке малых архитектурных форм, оборудованию детских и спортивных площадок.
Владимир Шемшученко