От Заневки до МЕГА Дыбенко будет ходить автобус

С 16 июля возобновляют работу шесть межрегиональных автобусных маршрутов между Ленобластью и Санкт-Петербургом, в частности, маршрут № 530 от Всеволожска до Финляндского вокзала и обратно. На этом маршруте будут действовать льготы. Интервал движения, в зависимости наполняемости салона, составит 20–30 минут.

Жители Заневского поселения смогут воспользоваться новым маршрутом № 664 – от Ясно.Янино – до МЕГА Дыбенко. Начало работы нового маршрута было запланировано на август, однако первые автобусы, соединяющие Янино-1, Заневку и Кудрово, выйдут на линию уже с 8 июня. На автобусах будут работать все социальные и льготные тарифы. График работы одинаков в будни и выходные дни.

Передачу полномочий на районный уровень по транспортному обслуживанию поселения инициировал глава Заневского городского поселения, он же глава Всеволожского района, Вячеслав Кондратьев.