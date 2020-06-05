Объявления

Информация о продлении ЕСПБ гражданам, находившимся в режиме самоизоляции в период ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и не использовавшим оплаченные ЕСПБ для совершения льготных поездок.

Уважаемые жители Всеволожского района!

Начиная с 15 июня 2020 года при активации ЕСПБ в пункте оформления билетов на следующий период, с оплатой стоимости ЕСПБ, на карточку будет произведена запись льготного проезда на соответствующий месяц (30 дней) плюс дополнительно то количество дней, которое не было использовано в течение всего периода самоизоляции.

Запись будет производиться автоматически. Срок окончания действия ЕСПБ будет отражен в чеке.

Обращаем внимание, что активация ЕСПБ осуществляется ежедневно в часы работы почтовых отделений. Также предусмотрена возможность активации билета за 14 дней до окончания срока действия билета.