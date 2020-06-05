Дорожники Ленинградской области помогут в борьбе с борщевиком

С 29 июня ГКУ «Ленавтодор» начнет очищать областные трассы от сорняка-вредителя. Борьба с борщевиком будет вестись сертифицированными препаратами, содержащими сульфометурон-метил.

Специалисты предупреждают: сбор ягод, заготовка сена или выпас скота в дни обработки чреваты опасными последствиями. Поэтому пребывание людей на обрабатываемых территориях будет под запретом.

– В последние годы в Ленинградской области возникла угроза, связанная с борщевиком, который называют растением заброшенных полей, – рассказывает заведующая лабораторией методов реабилитации техногенных ландшафтов научно-исследовательского центра экологической безопасности (НИЦЭБ) Российской Академии наук, эколог– почвовед Людмила Бакина. – Это результат неправильных научных исследований, ошибка. Привезли растение для того, чтобы решить вопрос с зелеными кормами для животных, а потом столкнулись с большой проблемой. У крупного рогатого скота появились ожоги.

По словам собеседницы, сегодня это большая проблема для полей.

– Долгое время на это ядовитое растение никто не обращал внимания, – сетует Людмила Георгиевна. – Я страдаю от этого растения очень часто. Наши опытные площадки, на которых мы проводим исследования, находятся недалеко от наделов с борщевиком. У меня даже случился занимательный инцидент. Как-то раз я обожгла борщевиком пол-лица. А я должна была оценивать работу дипломников в университете. Пришла я на мероприятие, заклеенная пластырем. Все спрашивали, что случилось? А я отшучивалась, что стала жертвой науки. После этого случая мне предложили надеть маску мотоциклиста.

Сегодня специалисты комитета по агропромышленному комплексу предоставляют субсидии муниципальным образованиям. Средства направляются на искоренение опасного сорняка с сельских населенных пунктах и на землях сельскохозяйственного назначения. Материальную поддержку из областного бюджета получат 68 муниципальных образований из 16 районов области.

Недавно, на одном из совещаний, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал наказывать владельцев участков, земли которых заросли борщевиком, рублем. Согласно предложению главы 47-го региона, контроль за землевладельцами должны вести местные власти.

Ирэн Овсепян