Второе место в конкурсе «Сердце отдаю детям» завоевала Марина Ржевская
На региональном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» второе место заняла педагог дополнительного образования Марина Ржевская из Морозовского отдела детского творчества ДДЮТ. Молодой педагог занимается с детьми в Образцовом хореографическом ансамбле «Фейерверк».
В этом году в испытаниях участвовали десять конкурсантов из десяти районов области.
Сам конкурс уже больше десяти лет проводится Центром «Ладога» совместно с кафедрой развития дополнительного образования детей и взрослых ЛОИРО. Участники прошли три этапа:
1 этап – отборочный, муниципальный; 2 этап – заочный, региональный; 3 этап – очный, региональный.
Очный этап проходил в онлайн-формате. Участники представляли жюри конспект открытого занятия в электронном виде.
28 мая в режиме видеоконференцсвязи состоялось индивидуальное конкурсное испытание «Педагогическое многоборье». Оно включало выполнение заданий по решению педагогических задач на применение образовательных и педагогических технологий в деятельности педагога дополнительного образования; анализ и решение педагогической ситуации.
Последнее конкурсное испытание – «Педагогическая риторика» (дискуссия с членом жюри) – тоже проводилось 28 мая через видеоконференцсвязь.