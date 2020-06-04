Разработка вакцины против коронавируса ведется, но пока мы на первом этапе

О новых методах борьбы с ковид-19 и разработке вакцины от коронавируса рассказал доктор биологических наук, заместитель директора по инновационной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в режиме онлайн-пресс-конференции.

Так, клинические испытания сегодня ведутся в нескольких странах, разработчики тестируют более 80 прототипов вакцины от новой вирусной инфекции. Тем не менее время, когда появится возможность массово прививать население, наступит не скоро.

К тому же Александр Семенов не уверен в необходимости применения вакцины для всего населения. По его словам, в случае разработки эффективной вакцины прививать будут группы риска.

«Процесс разработки любой вакцины состоит из создания прототипа, доклинических испытаний и клинических испытаний в трех фазах: тестирование на здоровых людях, затем на широкой группе и в последнюю очередь на группах рисках, – пояснил Александр Семенов. – Сейчас мы только на самом первом этапе».

В качестве добровольцев для испытаний в институте Пастера чаще всего выступают его сотрудники, и, в первую очередь, оценивается токсичность, реактогенность вещества, то есть исследуется воздействие на здоровых людей на предмет появления каких-то побочных эффектов.

«Мы понимаем, что если у здоровых она будет вызывать нежелательные последствия, то уж к людям с ослабленным здоровьем ее допускать просто нельзя», — сказал Александр Семенов.

В испытаниях используются все платформы современных вакцин – от МНРК-вакцин до комбинированных и аттенуированных. Какой из этих вариантов будет максимально безопасным и эффективным, тот и пойдет в производство.

Пока в качестве самого эффективного метода борьбы с распространением новой вирусной инфекции ковид-19 Александр Семенов назвал максимально жесткую изоляцию как можно большего числа людей на длительное время.

Светлана Завадская