Подарки получили самые инициативные

Несколько месяцев назад для молодежи Всеволожского района провели конкурс «Моя инициатива». Активисты смогли представить свои проекты, пообщаться друг с другом и заручиться поддержкой для реализации собственной инициативы.

Победителем тогда стал Лесновский центр образования, представивший проект «Игротека». Ребята посетовали, что в поселках Лесное и Стеклянный молодежи негде провести досуг. Они озаботились этой проблемой. Для начала обратились в администрацию. Представители власти пошли навстречу и выделили помещение. Полдела было сделано. Но чем же занять гостей, пришедших туда? Подростки решили развлечь их настольными играми. Ребята разработали проект и отправились на конкурс, где поделились соображениями о том, как планируют строить свою деятельность. Пообещали гостей без присмотра не оставлять и организовать дежурство, чтобы наблюдать за порядком. А также пожаловались, что им не хватает средств, чтобы приобрести настольные игры.

Вскоре после проведения очного этапа конкурса был введен режим самоизоляции, поэтому школьники не успели получить свои подарки. В конце мая, вооружившись масками и перчатками, они наконец-то отправились на встречу с начальником отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Яной Сахацкой. Им вручили более десяти различных игр.

Однако подарки получили не только победители, но и другие участники конкурса. Создатели клуба молодых семей «Оберег» Катерина Щербатая и Оксана Березкина также недавно приехали во Всеволожск из Колтушского поселения, где и находится клуб. Им вручили необходимые для детского творчества карандаши, картон, фломастеры, кисти и множество других полезных мелочей. Оксана и Катерина во время своего выступления на конкурсе четко обозначили, чего именно им не хватает. Все это и закупил отдел по молодежной политике.

Буквально на днях свои подарки должна забрать и Яна Токарук, разработавшая проект «#Little_friends». Он направлен на пропаганду среди жителей Рахьинского поселения стерилизации домашних животных. Яна не случайно обратила свое внимание на эту проблему. По ее словам, в Рахье очень много бездомных животных. Она придумала немало способов борьбы. Один из них – раздача информационных листовок, которые ей помог создать отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям. Листовки уже готовы и ждут девушку в администрации. Также ей вручат корм для собак и кошек, который будет передан в приют.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский муниципальный район ЛО»