На Инженерной улице будет водопровод

По итогам онлайн-приема жителей Инженерной улицы в поселке Рахья генеральный директор ГУП «Леноблводоканал» Сергей Морозов принял решение построить центральный водопровод.

Пресс-служба Леноблводоканала сообщает, что в июле предприятие начнет напрямую оказывать услуги водоснабжения и водоотведения жителям Рахьинского городского поселения, которые неоднократно обращались в Леноблводоканал. Проектные и технические службы предприятия разработали для жителей Инженерной улицы проект водопровода, недавно получивший положительное заключение госэкспертизы.

Следующий шаг – обращение Леноблводоканала в правительство региона, чтобы выбрать оптимальный вариант финансирования работ. Протяженность сетей составит около двух километров. Работы планируется начать во второй половине 2020 года. Предприятие обещает заняться и повышением качества воды в поселении.