Лесколовский центр образования стал лучшим в области

В ежегодном региональном конкурсе «Школа года», который в этом году прошел в дистанционном формате, в номинации «Сельская школа» лучшим стал Лесколовский центр образования Всеволожского района. Всего в конкурсе участвовали 12 школ и 14 детских садов Ленинградской области.

Победители будут награждены денежными премиями в размере 500 тысяч рублей, лауреаты – 300 тысяч рублей. Средства предназначены на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Награждение победителей и лауреатов конкурса состоится в рамках мероприятия, посвященного Международному Дню учителя.