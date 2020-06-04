Карантин в Новосергиевке закончился

Рабочие-мигранты, заразившиеся коронавирусом в хостеле Новосергиевки, покидают обсерватор.

По сообщению пресс-службы администрации Заневского поселения, медики сняли наблюдение со всех обитателей хостела, и те отправились на проживание в Санкт-Петербург. В здании, где проживали 123 инфицированных человека, собственник помещения должен провести заключительную дезинфекцию помещений и территории.

Районный Роспотребнадзор выражает благодарность всем, кто работал в очаге, в первую очередь медикам Всеволожской КМБ и органам внутренних дел Всеволожского района.