Двести тысяч заплатил водитель инспекторам ДПС

Следственный отдел по городу Всеволожску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении двух инспекторов ДПС ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которые подозреваются в получении взятки путем вымогательства.

По версии следствия, двое инспекторов, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановили автомобиль для проверки документов. В ходе личного досмотра водителя сотрудники ДПС имитировали обнаружение у водителя неустановленного наркотического вещества. Избежать уголовного преследования помогут, как сказали инспекторы, 200 тыс. рублей. Водитель по их требованию собрал названную сумму и передал вымогателям.

В настоящее время подозреваемые задержаны в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении должностных лиц меры пресечения в виде заключения под стражу.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщает пресс-служба Следкома.