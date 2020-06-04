Во Всеволожском районе началась кормозаготовительная кампания

Одними из первых в Ленинградской области к заготовке кормов приступили в хозяйстве «Бугры» Всеволожского района, а также в «Рапти» Лужского района. Скошены первые 388 га.

В эти дни рабочие трудятся буквально от зари до зари. Кормозаготовительная кампания идет полным ходом. Работа не из легких, но никто не жалуется, рабочие говорят, что привыкли. И вообще, мол, кому сейчас легко? За это время в «Буграх» и «Рапти» успели заготовить 2069 тонн силоса. Всего в 47-м регионе планируется заготовить 32,2 центнера кормовых единиц на одну условную голову.

Отметим, что яровые посеяны на площади 61,347 тыс. га, что составляет 94 процента от плана. Сев зерновых уже завершен. Он составил 102 процента к плану, это – 33,622 тыс. га: из них 4036 га пшеницы, 27 393 га ячменя, 2142 га овса и 50 га тритикале. Отличились хозяйства Бокситогорского, Волосовского, Лодейнопольского и Лужского районов, которые перевыполнили план зерновых на 523 га. Кроме того, посеяно 6,369 тыс. га многолетних, 16,941 тыс. га однолетних трав и 1021 га рапса.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Ляпина из архива

