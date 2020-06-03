Марийская автономия знакомит с народными традициями школьников Всеволожского района

В преддверии 100-летия со дня образования республики Марий Эл проект, представленный общественной региональной организацией Марийская автономия «Ший корно», стал победителем в конкурсе на грант президента РФ. Уже более месяца идет реализация этого проекта, представляющего интерактивные национальные музеи в режиме «онлайн».

В основе идеи – нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения на примере музея марийской культуры и быта. Несколько лет назад музей с названием «Мари тоштер», что переводится как «Марийский дом», появился в Доме дружбы Ленинградской области, где теперь представлены уже 15 музеев национальных культур народов региона.

Еще одна инициатива в преддверии празднования столетнего юбилея республики Марий Эл – организация и проведение конференций о культуре, народных обычаях и традициях марийцев. Первая конференция «Взаимодействие и сотрудничество интерактивных национальных музеев со школьными музеями Всеволожского района» прошла в режиме онлайн в конце мая.

– Мы выбрали всеволожские школьные музеи, конечно, не случайно, – рассказала заместитель председателя региональной общественной организации Марийской автономии «Ший корно» Г.В. Белашова, – потому что во Всеволожском районе наша общественная организация зарегистрирована, это наша не только юридическая, но и малая родна. Здесь постоянно проходят наши национальные праздники, с музеями школ Всеволожского района у нас наиболее тесные связи, хотя мы успешно сотрудничаем со школьными музеями многих районов Ленинградской области.

Должна сказать, что школьные музеи с радостью откликнулись на наше предложение. Представители 11 школьных музеев – из Агалатово, Дубровки, Сертолово и Бугров, из всех школ Всеволожска заинтересованно отнеслись к идее подобной конференции. И эта конференция показала, что мы не только решаем общую задачу: прививать детям уважение к культуре каждого народа, учим быть терпимыми, но самое главное – мы своими показами и рассказами пробуждаем в детях живой интерес к народным традициям, обычаям, обрядам. Подобные встречи помогают им лучше воспринимать и понимать многообразие национальных культур России, и в том числе в нашей Ленинградской области.

Мы используем разные формы работы со школьниками: проводим мастер-классы, разучиваем национальные игры, занимаемся изготовлением оберегов, игрушек, показываем старинные обряды. Эту делает картину живой, интересной, зримой. А перед конференцией мы – с помощью администрации Всеволожского района – отправили в школы специальный «опросник», чтобы понять, в каком направлении нам работать со школьными музеями в будущем. Мы получили ответы на все наши вопросы, а участники конференции, надеюсь, получили удовлетворение от нашей совместной работы. В наших ближайших планах – презентация «Книги памяти», издания о марийцах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. В июне мы планируем провести обряд «Проводы в армию», и также пригласить школы, музеи, библиотеки. К сожалению, пока тоже только в режиме «онлайн», потому что Дом дружбы в июне еще не будет работать, но обряд проводов в армию у нас очень интересный, так что это будет очередной шаг в мир этнокультуры для всех, кому этот мир интересен.

Татьяна Трубачева

Фото Антона Ляпина из архива