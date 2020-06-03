Здание токсовского железнодорожного вокзала будет отреставрировано

Сообщение об этом появилось на сайте Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России. Эксперты одобрили проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию железнодорожного комплекса, а также благоустройство прилегающей к нему территории в поселке Токсово.

Одноэтажное здание вокзала представляет архитектурную и историческую ценность – оно было построено в начале XX века годах по проекту финского архитектора Урхо Пяллия.

Проект предусматривает реконструкцию здания железнодорожного вокзала в соответствии с требованиями действующих норм и правил. «Работы будут выполнены при условии максимального сохранения внешнего вида, соответствующего проекту 1917 года в части габаритов здания, внутренних конструктивных элементов и декоративных элементов отделки фасадов. Наземные конструкции и верхняя часть фундаментов вокзала будут демонтированы, на их месте возведут новое здание с утепленной мансардой, которая будет отведена под служебные помещения», – сообщают эксперты.

Общая площадь здания – 520 квадратных метров, вместимость – 49 человек. Застройщиком выступает ОАО «Российские железные дороги».

Предусматриваются условия для людей с ОВЗ: отдельный санузел, специальная касса и металлические пандусы. Сейчас привокзальной площади как таковой нет, но реконструкция и благоустройство территории обещают сделать местный пейзаж весьма привлекательным.