В Ленинградской области ожидают наплыв туристов из Москвы

Ленинградская область – один из первых регионов России, где туризм вышел из самоизоляции. Причем у нас более комфортные условия, чем на юге: для того, чтобы посетить нашу область, не нужны медицинская справка и соблюдение карантина в 14 дней.

Единственные ограничения, которые по рекомендации Роспотребнадзора остаются, – это соблюдение режима ношения масок и дистанции в полтора метра. Также надо иметь в виду, что групповые туры пока не разрешаются, так как запрещены перевозки туристов на больших автобусах. Зато сейчас самое время для самостоятельного туризма. Кстати, за рубежом он очень популярен, и эта мода постепенно приходит к нам.

Вполне вероятно, что в соответствии с рекомендацией правительства наши граждане отдадут этим летом предпочтение внутреннему туризму, и многие потянутся именно в Ленинградскую область. В первую очередь к нам ринутся москвичи, подальше от ограничений, которые существуют в Московской области.

Об этом шел разговор на пресс-конференции «Туризм в Санкт-Петербурге и Ленинградской области». Пресс-конференция проходила 2 июня в онлайн-режиме на площадке «Интерфакса». В ней приняли участие: председатель комитета по туризму Ленинградской области Е.В. Чайковский, директор Северо-Западного регионального отделения Российского союза туристской индустрии Е.В. Шадская, председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства петербургской «Деловой России», и одновременно – руководитель секции промышленного туризма И.В. Семенова.

Интересные факты изложил в своем выступлении Евгений Чайковский. Он сообщил, что во время самоизоляции некоторые коттеджи в отдаленных уголках области не закрывались, что позволило им удержаться на плаву. Благодаря мягким условиям самоизоляции и поддержке государства наша туристическая отрасль пострадала не так сильно, как в других регионах. Сейчас все дома отдыха в Ленинградской области загружены на 100%.

– Нам есть что показать туристам. У нас единственный регион России, где 12 действующих монастырей, – сообщил Евгений Чайковский. – В области находится единственный в России средневековый Выборгский замок. У нас есть море и Ладожское озеро, а также – прекрасные пейзажи Карельского перешейка. И все это – рядом с культурной столицей России.

Помимо этого, каждый год в Ленинградской области открываются музеи, посвященные военной тематике. В связи с этим Ирина Семенова сообщила, что Музей «Прорыв», который открылся в прошлом году в Кировске, имел у жителей Санкт-Петербурга колоссальный успех. А в этом году ожидается, что такой же успех будет у музея «Дом авиаторов», который недавно открылся во Всеволожске.

– Кроме того, – добавила она, – Дорога жизни всегда была и будет самым активным туристическим направлением как для жителей Санкт-Петербурга, так и для туристов из других регионов России.

Конечно, летом групповые посещения музеев не состоятся, но будут ходить индивидуальные посетители. Уже сегодня некоторые музеи Ленинградской области открыли свои двери. И начиная с 1 сентября наверстает упущенное детский туризм. Чего нельзя сказать про событийный туризм: в этом году, к сожалению, придется отказаться от наших любимых водных и гастрономических фестивалей.

Хотя для жителей Ленинградской области летний отдых все равно состоится. Они могут беспрепятственно совершать прогулки на велосипедах, на лодках, а также путешествия с палатками. В общем, как прозвучало на конференции: «Вирус дал нам стимул быстрей бежать по тропам».

Кроме того, пандемия поставила туристических агентов перед фактом, что нужно больше внимания уделять парковому хозяйству Ленинградской области. У нас много парков, но они не такие ухоженные, как за рубежом. Нет у нас благоустроенных дорожек, отсутствуют скамейки и путевые указатели. И этот урок наша туристическая отрасль освоила. Еще в прошлом году при правительстве Ленинградской области было открыто Парковое агентство. Теперь оно будет более активно осваивать территорию. Только вот вход в благоустроенные парки со временем станет платным.

А пока он – свободный: и в усадьбе «Рождествено», и в усадьбе «Изварино», и в усадьбе «Тайцы», и в других исторических местах.

Людмила Однобокова

Фото Антона Ляпина из архива