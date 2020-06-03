Всеволожские тепловые сети готовятся к плановому отключению воды

Горячее водоснабжение всех потребителей от котельной № 6 (включая мкр Бернгардовка) будет прекращено с 17 июня по 30 июня.

ОАО «Всеволожские тепловые сети» сообщает, что всем потребителям тепловой энергии от котельной № 6 необходимо до начала работ произвести отключение внутридомовых систем теплоснабжения от наружных тепловых сетей задвижками, а при необходимости установить заглушки.

Обо всех порывах на тепловых сетях и выходе воды на поверхность сообщать в оперативно-диспетчерскую службу ОАО «Всеволожские тепловые сети» по тел.: 28-410 и 29-700. К месту возможной аварии не подходить!