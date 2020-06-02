Садоводы и огородники будут жить по новым правилам

5 июня вступает в силу Федеральный закон от 25.05.2020 № 162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 42 Федерального закона «О государственной регистрации прав».

Законом регулируются вопросы, касающиеся управления садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами, а также проведения общих собраний. В частности, теперь сведения об открытии банковского счета товарищества должны быть указаны в решении об учреждении товарищества. При этом на ближайшем общем собрании членов СНТ или ОНТ председатель должен отчитаться об открытии или о закрытии банковского счета товарищества, предоставив информацию об условиях договора банковского счета. Напомним, что все взносы дачников могут поступать руководству садоводческих объединений только в безналичной форме.

К исключительной компетенции общего собрания членов товарищества теперь относится принятие решения об обращении с заявлением о государственной регистрации прав на объекты недвижимости, являющиеся имуществом общего пользования, или заявлением о государственном кадастровом учете таких объектов. Одновременно на общем собрании избирается представитель, уполномоченный на подачу соответствующего заявления в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав.

Фото Антона Ляпина из архива