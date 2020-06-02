Полицейские уволены в связи с утратой доверия

Прокуратура Ленинградской области провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в отношении начальника 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области и его заместителя.

В ходе проверки установлено, что в нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей указанные должностные лица в период прохождения службы в органах внутренних дел РФ занимались предпринимательской деятельностью через доверенное лицо, не приняли меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого являлись, а также представили недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В связи с выявленными нарушениями прокурором области начальнику ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области внесено представление об устранении нарушений антикоррупционного законодательства.

По результатам рассмотрения названного представления начальник 87 отдела полиции УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области и его заместитель уволены со службы в органах внутренних дел Российской Федерации в связи с утратой доверия.