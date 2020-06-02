Обсуждаем поправки в Конституцию

В минувший понедельник стало известно, что голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля. В результате недавнего опроса ВЦИОМ наши соотечественники в числе самых важных поправок к Основному закону назвали те, что касаются социальной сферы, защиты персональных данных, экологической безопасности и науки. Однако лидером по степени важности стала поправка, гарантирующая гражданам доступность и качество медицинской помощи – 95 процентов опрошенных сочли ее первоочередной.

Напомним, что внести изменения предлагается в три статьи, и выглядят они следующим образом: Ст. 72: 1. «В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся: …ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медпомощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью». Ст. 71: В ведении РФ находятся: …е) установление единых правовых основ системы здравоохранения. Ст. 132: 1. Органы местного самоуправления… в соответствии с Федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медпомощи.

Выступить в качестве эксперта и прокомментировать предложенные поправки мы попросили заведующую первичным сосудистым отделением кардиологии Всеволожской межрайонной клинической больницы, заслуженного врача РФ, врача-кардиолога высшей категории Е.А. Гончарову.

– Елена Александровна, в действующей редакции Конституции оказание медицинской помощи и так гарантируется каждому гражданину нашей страны. В чем необходимость внесения изменений?

– Действительно, Конституция декларирует право на получение медпомощи. Однако основной смысл предлагаемых поправок заключается в определении медицинской помощи как доступной и качественной. Изменения позволят конституционно закрепить право гражданина вне зависимости от места его проживания и социального статуса на получение именно территориально доступного и именно качественного медицинского обслуживания на современном уровне.

Следует отметить, что это вовсе не принципиально новые задачи, а продолжение многолетнего последовательного курса по развитию и модернизации медицинской отрасли. И результатом такой работы может стать закрепленное в Основном законе страны особое внимание государства к решению неотложных вопросов в сфере народного здравоохранения.

Приведу пример. В феврале 2012 года на базе нашей Всеволожской больницы открылся межрайонный сосудистый центр, который уже через два года получил статус регионального. Ежегодно у нас проходят обследование и лечение более 2500 человек, осуществляется более 6 тысяч консультаций по телефону сотрудниками скорой медицинской помощи. Здесь проводят все необходимые исследования для терапевтической кардиологии по общепринятым европейским стандартам, высокотехнологичные операции, стентирование коронарных артерий, имплантации кардиостимуляторов.

Основной профиль больных, получающих обследование и лечение в отделении, – это больные с острым коронарным синдромом, различными неотложными состояниями, нарушениями сердечного ритма и проводимости, с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда.

В связи с тем что наш стационар является межрайонной больницей, сюда госпитализируют пациентов с острым коронарным синдромом из Всеволожского района, а также Приозерского, Тосненского, Волховского, Кировского. На территории больницы имеется вертолетная площадка для госпитализации больных из отдаленных поселений, в связи с чем существенно уменьшается время транспортировки. Прогрессивно растет количество проведенных операций – если в 2014 году проведено 272 операции, то в 2019-м – уже 1345 (стентирование).

Но, к сожалению, медучреждения такого уровня есть далеко не во всех регионах. Люди неделями, месяцами ожидают квалифицированной помощи, а порой и не дожидаются… Поэтому закрепление в Конституции права гражданина на качественное и доступное медицинское обслуживание может вывести общество на новый социальный уровень. В любом населенном пункте Российской Федерации качественная медицина должна быть доступна гражданам – всем без исключения.

– В медицинском блоке есть поправка о создании условий для ведения гражданами здорового образа жизни. Насколько это актуально сегодня?

– Здоровье актуально всегда, и замечательно, что создание условий для ЗОЖ может закрепиться конституционно. Фактически речь идет о культуре здоровья. Медики тратят колоссальные усилия, чтобы «вытащить» пациента из болезни, но по завершении лечения мы зачастую наблюдаем, как человек скатывается к своему привычному образу жизни со всеми вредными привычками, приведшими его к серьезным проблемам. Именно поэтому чрезвычайно важно вовлекать граждан в процесс ответственного отношения к собственному здоровью, прививать навыки здорового образа жизни на фундаменте конституционных прав и обязанностей.

Беседовала Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина из архива