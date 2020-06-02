Июнь – ворота лета!

В первые дни лета так и просится продолжение к стихотворным строчкам: «Июнь – как будто камень драгоценный». И в самом деле, как россыпь янтаря, сияют в траве веселые одуванчики – для садовода злостный сорняк! А глаз радуют! Радует нежная зелень – чистый изумруд, и яблони в цвету – бело-розовое облако, спустившееся на землю, поет свою вечную песню о прекрасном круговороте жизни.

– Самое лучшее, самое красивое время года, – поддержала наши поэтические образы Галина Осипова, профессор Санкт-Петербургского Аграрного университета, доктор сельскохозяйственных наук и автор множества интересных и очень полезных книг по овощеводству для специалистов и любителей огородного дела. Но все-таки у Галины Степановны нашлись и возражения:

– Впрочем, я больше соглашусь с автором других стихотворных находок: «У природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать!» Но это с точки зрения поэзии, а с точки зрения человека, который работает на земле, думает каждую весну, как получить хороший урожай, выходит в поле с зарей и уходит затемно, – погода очень важна. И весна, начало лета – время особенное. Особенность этого года – непредсказуемость. Начнем с того, что никто не знал о коронавирусе, не предполагал, что так надолго затянется режим самоизоляции, и в этом смысле в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге уникальная ситуация. Почему? У нас с советских времен сохранились дачные массивы, в том числе огромный дачный массив во Всеволожском районе. Эти шесть соток не раз выручали нас в период реформ и прочих катаклизмов.

В Ленинградской области полмиллиона дачных участков на шесть миллионов жителей, а это значит, что в весенне-летний период примерно два, или даже больше, миллиона горожан переселяются на свои дачи. В этом году из-за коронавируса переселение народов началось гораздо раньше. Уже в марте садоводы, забрав детей и пожилых родителей, переселились в Мгинскую и Радофиниково, в Гарболово и Синявино, и я думаю, в этом основная причина, что у нас не было такого огромного количества заболевших, как в Москве. Да, там 12 миллионов жителей, но дачный институт, если так можно сказать, практически исчез. Всё застроено дорогими коттеджами, и редиску с морковкой на этих приусадебных участках вряд ли выращивают.

Так вот, возвращаясь к «хлебу дачника»: картошке, редиске, капусте и прочему… Ещё раз повторю: особенность нынешнего года – в непредсказуемости. Заморозки в этом году очень затянулись, потому что в земле не накопилось достаточно влаги. Сухая земля не нагревается днём, недостаточно тепла. Очень холодный май нынче, овощным растениям явно не хватает тепла. Обычно я рекомендую в это время подкормки азотными удобрениями. Из азотных лучше всего выбрать кальциевую селитру. Почему именно её? Потому что внесение селитры «подстёгивает» работу корневой системы, и она лучше берёт из почвы фосфор. А фосфор – этот тот элемент, который при низких температурах почвы плохо усваивается растениями. На этих растениях появляется такая специфическая синева – значит, им не хватает фосфора. Если же мы обрабатываем кальциевой селитрой (а лучше обрабатывать в середине дня, теплой водой, небольшим количеством селитры: примерно пять граммов на лейку) – и это стимулирует работу корневой системы. Она начинает усиленно работать и забирать из почвы нужные ей вещества. Растения восстанавливают рост даже при низких температурах. При таких экстремальных температурах нам помогают калий и кальциевая селитра.

Отдельный сюжет – это наши сады. Отцвели или зацветают груши, черешня, вишня, яблони, цветущие ягодники радуют нас. Уже отцвела и стоит с мелкими ягодками жимолость. Самая первая ягода наших садов. Но как мы все ждем землянику! К сожалению, ввиду бесснежной зимы у многих она вымерзла. Я в этом году поленилась. Обычно провожу прополку осенью, мульчируя землянику конским навозом и опилками. В прошлом году она ушла у меня под зиму с кучей старых листьев, с большим количеством розеток и сорняков. Это и спасло мою ягодку в такую, повторюсь, непредсказуемую бесснежную зиму. Цветёт вовсю!

И, конечно, об овощах. Что мы ещё можем успеть? Ещё не поздно посеять на рассаду в теплицах капусту цветную и брокколи, овощную фасоль и, конечно, редис, укроп и прочую зелень. Правда, овощную фасоль кустовую можно выращивать на грядках, а вьющуюся лучше все-таки выращивать в теплицах. Ее сажают 20х20, а получают большой урожай. Где-то до семи килограммов фасоли с квадратного метра. И цветная капуста, и брокколи, и овощная фасоль прекрасно перерабатываются, замораживаются, годятся для салатов, первого и второго. Не поздно посеять кабачки и патиссоны, ну а королева наших огородов – тыква, которая не раз выручала нас в периоды экономических потрясений. Порезал, забросил в холодильник на заморозку, и будешь и с кашей, и с супом тыквенным, а если еще пирог с тыквой… то вообще здорово. Можно и замариновать. Зимой открываешь баночку и вспоминаешь лето. Так что неизменно желаю вам: закатывайте лето в банки, а сейчас на злобу дня: хорошего вам иммунитета. Вам, вашим, детям, внукам, друзьям и знакомым.

Беседовала Татьяна Трубачева