В детских лагерях Ленинградской области скоро начнется оздоровительная смена

В День защиты детей глава региона провел в Центре «Ладога» онлайн-совещание с руководителями комитетов по образованию и директорами оздоровительных лагерей Ленинградской области. Напомним, что это учреждение дополнительного образования находится во Всеволожском районе, в деревне Разметелево.

Речь шла о том, как сделать оздоровительную кампанию для детей безопасной в условиях пандемии. С 12 июня в областных лагерях начинаются смены для детей-сирот и детей медиков. С 1 июля – в районных, ведомственных и частных лагерях, допущенных к работе межведомственной комиссией.

«Эта кампания будет не похожа на предыдущие. Все требования — жестче. Родители доверяют нам детей, и дети должны вернуться из лагерей здоровыми и довольными. Поэтому каждому надо взвесить свои силы — достаточно ли ресурсов, готовы ли брать на себя ответственность в новых условиях, а она очень высока», – заметил губернатор.

Кроме этого, Александр Дрозденко осмотрел территорию бывшего пионерского лагеря «Ладожец» в Коккорево, где в будет строиться стадион с разнообразным специальным оборудованием, в том числе и для занятий пожарно-прикладным спортом, а также автодром.

Фото Антона Ляпина из архива